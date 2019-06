Audience numérique en hausse pour RFI

En un an, les rédactions en langues étrangères de RFI ont vu leur nombre de vidéos vues sur Facebook progresser de près de 40% pour atteindre 4 millions en mai 2019. Sur YouTube, le nombre de vidéos vues a été quant à lui multiplié par 6 pour dépasser pour la première fois le million de vues en mai 2019. En moyenne en 2019 et au global sur les langues étrangères de RFI, la fréquentation progresse de 25% par rapport à l’année 2018. Ce succès conforte la stratégie de renforcement des contenus numériques en langues étrangères de RFI (textes, sons et vidéos) et de leurs modes de diffusion (réseaux sociaux et accords de syndication. Elle permet à la radio mondiale d’atteindre toujours plus de publics francophiles connectés à travers le monde, dans leur langue.