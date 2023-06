Ateliers by NETIA Edition 3 : une expérience captivante et collaborative

Les 22 et 23 mai dernier, NETIA s’est mis sur son 31 pour accueillir du beau monde lors de la 3e édition des Ateliers by NETIA. Un moment unique dans l’année, réunissant des professionnels venus des quatre coins du monde. Au cours de ces Ateliers, les dernières nouveautés et innovations autour de RadioAssist et RadioAssist Online, ont été présentées. Les participants ont eu l'occasion précieuse de partager leurs retours et commentaires, permettant à NETIA d'ajuster ses solutions et workflows pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques. Ces échanges et cette co-construction avec les utilisateurs sont au cœur de la philosophie de NETIA, qui vise à créer des solutions adaptées et performantes.