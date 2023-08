NETIA lance officiellement RadioAssistOnline (RAO)

La première release de RAO propose les versions “on-line” des modules Browser et FederAll qui permettent une recherche rapide et une indexation facile des éléments dans la base de données, ainsi que la planification des conduites pour regrouper toutes les programmations radio ou podcast. Et ce n'est que le début ! Le développement de nouveaux modules - Record, Import et Snippet - est déjà engagé et viendront enrichir l'expérience utilisateur distant.

Le module Record permet aux professionnels d'enregistrer leurs contenus audio tout en posant des marqueurs et en indexant les métadonnées en temps réel. Le module Import facilite l'alimentation de la base de données avec des sons bruts pour une organisation efficace des contenus. Quant au module Snippet, il permet un montage mono-piste rapide et intuitif, accessible à tous, sans besoin de formation spécifique. Et ce n’est là qu’un début, toutes les principales fonctionnalités disponibles dans le client riche RadioAssist seront progressivement intégrées à RAO.

Avec la release de RAO 1.0, NETIA répond aux besoins des professionnels de la radio et de l'audio numérique avec un outil puissant et accessible qui fluidifie le processus de préparation de contenus audio, simplifie la gestion du parc utilisateur et favorise la mobilité.