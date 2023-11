RadioTour : une dernière étape mémorable pour NETIA

Un des partenaires principaux du RadioTour 2023, NETIA, éditeur français de logiciels installé à Montpellier, ne pouvait pas manquer cette opportunité de venir à Marseille pour démontrer son engagement envers les radios locales et les acteurs du secteur. Cette proximité géographique renforce la volonté de NETIA d'être non seulement un acteur national et international, mais aussi un partenaire attentif aux besoins spécifiques des utilisateurs dans chaque région.

Le RadioTour 2023 a été l'occasion pour NETIA de présenter sa vision avant-gardiste, en mettant l'accent sur la collaboration et la transformation numérique de la radio et de l’audio. Les conférences et les tables rondes ont été des moments privilégiés pour échanger des idées novatrices et souligner l'importance des radios locales dans le nouveau paysage audio numérique.