NETIA à l’IBC 2023 - #WorkingTogether : en avant pour l’innovation !

Au sein de la radio nationale d’Arabie Saoudite, la consolidation d’un partenariat véritable avec FIRST GULF porte ses fruits : le déploiement de la station radio de Djeddah est imminent, la modernisation des archives de Riyadh est attribuée et une nouvelle station à Medina est en projet.

La RTBF (radiodiffuseur public belge francophone) a demandé à NETIA et EVS de collaborer pour créer le diffuseur radio qui sera intégré aux Flexible Control Rooms dans les nouveaux locaux de la RTBF (en construction). Cette initiative collective reflète l'engagement dont font preuve des équipes RTBF envers l'innovation technologique et la création de solutions répondant au mieux aux besoins de leurs utilisateurs.

L'IBC 2023 aura offert à NETIA une nouvelle possibilité de présenter ces initiatives passionnantes et mettre en lumière sa capacité à travailler en étroite collaboration avec l'industrie pour façonner l'avenir de l'audio. Pour en savoir plus, suivez leurs dernières actualités sur leurs réseaux sociaux.