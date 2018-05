Arnaud Lagardère officialise l’arrivée de Laurent Guimier

"Je me réjouis du retour de Laurent Guimier, cette fois, pour diriger Europe1, RFM et Virgin Radio. Ensemble, et avec toutes les équipes de notre station, nous poursuivrons les efforts pour reconquérir nos auditeurs. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et réitère également ma confiance à Donat Vidal-Revel, directeur délégué à l'information. Je tiens à remercier Frédéric Schlesinger, Jean Beghin et Emmanuel Perreau pour le travail accompli" a déclaré Arnaud Lagardère. Le renouvellement de la grille proposée par Frédéric Schlesinger n'a malheureusement pas trouvé écho auprès des auditeurs d'Europe 1.