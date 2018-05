Laurent Guimier débarque à Europe 1

Depuis l’annonce de son départ de Radio France vendredi dernier, la trajectoire de Laurent Guimier ne faisait plus de doutes. Selon Le Parisien , Arnaud Lagardère devrait annoncer dans la journée sa nomination au poste de PDG d’Europe 1 mais également des stations musicales Virgin Radio et RFM. Il ne prendrait pas la tête du pole news constitué de Paris Match et le JDD, comme cela fut un temps évoqué. Il remplacera Frédéric Schlesinger, lui-même arrivé il y a moins d’un an. "Une transition dans la douceur" dit-on dans l’entourage d’Arnaud Lagardère. "On a demandé au nouveau chef d’orchestre d’écrire une nouvelle partition". Laurent Guimier, 47 ans, arrive dans une maison qu’il connait bien pour y avoir été journaliste pendant presque deux décennies.