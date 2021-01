Appel à projets du Fonds SACD Séries Numériques

Afin de bénéficier du soutien du Fonds SACD Séries Numériques, les auteurs et autrices doivent présenter un projet de pilote de série numérique, d’expression originale française, inédit destiné à une première diffusion gratuite sur Internet. Ces projets sont ouverts à tous les genres (fiction, animation, mais aussi formes hybrides empruntant à d’autres codes du web) et doivent proposer une intrigue principale bouclée à l’issue de la saison comprenant au minimum six épisodes. Ces projets peuvent avoir bénéficié de soutiens et d’aides avant la présentation à ce fonds. À l’issue de l’appel à projets, le comité de sélection désigné par la SACD et composé de six membres - trois auteurs et trois professionnels de l’audiovisuel - se réunira au premier semestre 2021 pour déterminer les projets lauréats.