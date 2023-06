La Scam publie son rapport d’activité et de transparence

Au 31 décembre 2022, la Scam compte 52 503 auteurs (dont 659 membres au Canada et 3 863 en Belgique) qui représentent ses différents répertoires : documentaire audiovisuel et sonore, journalisme, web vidéo, littérature, traduction, photographie, illustration, bande dessinée… Composée de 39% de femmes, elle compte 43% de membres de moins de 50 ans. En 2022, elle a accueilli 2 002 nouveaux auteurs (dont 49.5% de femmes). En 2022, la Scam a collecté 120.1 M€ de droits d’auteur dont plus de 100 M€ pour l’audiovisuel.