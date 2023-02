La Scam propose la bourse "Brouillon d'un rêve"

Les projets sont déposés par les auteurs, aucune suite n'est donnée aux demandes déposées par une structure. L'aide à l'écriture Brouillon d'un rêve n'est pas accordée aux œuvres achevées ou en cours de finalisation. La bourse, d'un montant de 2 500 à 6 000 euros brut maximum, attribuée à la personne physique de l'auteur, est cumulable avec l'ensemble des soutiens professionnels.Avant ce 15 février, les inscriptions se font gratuitement en ligne sur scam.fr conformément aux dates et délais stipulés sur le site de la Scam et indiqués dans les appels à projet et conformément au présent règlement.Toutes les infos sont ICI