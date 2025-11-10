La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 10 Novembre 2025 - 07:45

La radio ICI Breizh Izel donne une voix numérique à la langue bretonne


Ce 8 novembre, ICI Breizh Izel a lancé "Hag a nevez ?", la première newsletter hebdomadaire entièrement rédigée en breton. Conçue par quatre journalistes bilingues, cette initiative illustre la volonté du réseau ICI de promouvoir la langue régionale et de renforcer son ancrage local, tout en valorisant l’actualité de la Bretagne sur les supports numériques.



ICI a lancé "Hag a nevez ?", sa première newsletter hebdomadaire entièrement rédigée en breton. Portée par la station ICI Breizh Izel à Quimper, cette nouvelle publication marque une étape importante dans l’engagement du réseau en faveur de la langue bretonne et de son actualité. Rédigée par quatre journalistes bilingues, elle illustre la volonté de ICI de prolonger la vitalité du breton sur tous les supports, de la radio au numérique. Cette newsletter vise à créer un lien direct avec les locuteurs et les apprenants, en leur proposant chaque semaine un rendez-vous qui mêle culture, information et proximité. À travers cette initiative, ICI Breizh Izel veut affirmer son rôle de média ancré dans son territoire et attentif à la transmission vivante des langues régionales.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


