La radio ICI Breizh Izel donne une voix numérique à la langue bretonne

ICI a lancé "Hag a nevez ?", sa première newsletter hebdomadaire entièrement rédigée en breton. Portée par la station ICI Breizh Izel à Quimper, cette nouvelle publication marque une étape importante dans l’engagement du réseau en faveur de la langue bretonne et de son actualité. Rédigée par quatre journalistes bilingues, elle illustre la volonté de ICI de prolonger la vitalité du breton sur tous les supports, de la radio au numérique. Cette newsletter vise à créer un lien direct avec les locuteurs et les apprenants, en leur proposant chaque semaine un rendez-vous qui mêle culture, information et proximité. À travers cette initiative, ICI Breizh Izel veut affirmer son rôle de média ancré dans son territoire et attentif à la transmission vivante des langues régionales.