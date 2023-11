France Musique : l'émission "42e Rue" fait son show

Starmania, Molière, Le Roi Lion, Spamalot, West Side Story, Mamma Mia… En cette rentrée, les comédies musicales font feu de tout bois. Pour sa 6e édition, "42e Rue fait son show", le rendez-vous annuel de la comédie musicale en France, diffusé en direct sur France Musique, présente les nouveautés de la saison et de nombreuses avant-premières avec 100 artistes et le Grand Orchestre de 42e Rue. En point d’orgue une création commandée par France Musique et la SACD.

Une soirée conçue et présentée par Laurent Valière, proposée par France Musique avec le soutien de la SACD.