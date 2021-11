Antenne Réunion rejoint le Groupe Cirano

Ce nouvel ensemble devra travailler à concevoir de nouveaux modèles rendus nécessaires par le développement du numérique, des nouveaux usages de consommation des médias et de la concurrence des GAFAM. Aux côtés des syndicats professionnels de l’audiovisuel ultramarins et de l’ensemble des acteurs du marché publicitaire, le Groupe compte pleinement s’engager, dans un

intérêt collectif, notamment pour la continuité territoriale de la communication nationale qui prive aujourd’hui les médias ultramarins de ressources nécessaires à leur développement et à leur avenir.

"Le Groupe Cirano aborde avec confiance ces nouveaux défis, fort de l’engagement de ses équipes, du soutien de ses partenaires, de ses annonceurs et de la fidélité renouvelée de ses auditeurs et téléspectateurs" indique un communiqué.