Radio Free Dom hisse les voiles pour ses 45 ans

En 2021, pour célébrer ses 40 ans, Radio Free Dom avait déjà fait parler d’elle sur les océans. La station s’était associée au charpentier et skipper Thibaut Lefévère et à l’association Hisse Un Arbre (HUA) pour participer à des courses emblématiques, dont la célèbre Transat Jacques Vabre. Avec un monocoque Class40, numéro 157, la radio avait marqué les esprits, prouvant que sa colombe pouvait naviguer au-delà des ondes.

En 2026, à l’occasion de ses 45 ans, Radio Free Dom participera à la deuxième édition du Globe 40, une course en double autour du monde. Cette compétition d’envergure internationale s’effectue en six étapes et traverse des caps mythiques comme celui de Bonne Espérance, Leeuwin et le cap Horn. Une occasion unique de faire connaître La Réunion et son héritage culturel au monde entier.