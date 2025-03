RCA renforce son ancrage local avec une campagne d’affichage

Avec cette nouvelle campagne d’affichage, RCA marque les esprits dans les principales villes de son bassin d’audience : Nantes, Saint-Nazaire, Pornic, le Pays de Retz, Les Sables-d’Olonne et Bain-de-Bretagne. À travers des visuels percutants sur les abribus, bus et panneaux grand format, la station réaffirme son engagement local et sa volonté de toucher toujours plus d’auditeurs.

Forte de plus de 30 ans d’existence, RCA s’impose comme une radio de proximité, fédérant un large public autour d’une programmation musicale positive et contemporaine. Son ancrage local en fait un acteur incontournable du paysage radiophonique régional. Grâce à une information de qualité et des contenus adaptés aux attentes des auditeurs, la station tisse un lien fort et authentique avec son public, contribuant ainsi à son dynamisme et à sa notoriété.