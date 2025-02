Akon en showcase privé avec Maritima Radio et Sweet FM

Le chanteur de "Lonely" et "Smack That" vient à la rencontre de son public français à l'occasion de la sortie de son dernier titre "A Beautiful Day", disponible en version originale et remixée par David Guetta & Hypaton. Le morceau, qui figure depuis cinq semaines dans le Top 100 du classement Radios Indés, annonce un nouvel album à paraître bientôt.

Ces deux showcases privés, l'un à Maritima et l'autre à Sweet FM seront l’occasion unique de voir Akon en live dans un cadre intimiste et d’échanger avec l’artiste.