Annulation des concerts de Radio France jusqu'au 1er décembre

Depuis la reprise des activités musicales en septembre, et après les aménagements opérés dans le cadre de la mise en place du couvre-feu le 17 octobre, Radio France avait mis en œuvre un protocole sanitaire pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Au cours des deux mois écoulés, ce sont plus de 35 concerts symphoniques, de musique chorale, de jazz, de musique de chambre ou à destination du jeune public qui ont été donnés au Studio 104 et à l'Auditorium de Radio France. En tenant compte de la diminution des jauges imposée par les mesures de distanciation sociale, ces concerts affichaient un taux moyen de fréquentation de 80%.