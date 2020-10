Anne Fauconnier nommée Déléguée Générale du Bureau de la Radio

Anne Fauconnier aura pour mission de promouvoir ce media auprès des organisations professionnelles de la publicité et de la communication. Elle défendra également les intérêts des membres de l’association auprès des institutions publiques et des organes de régulation. Anne portera les positions du Bureau de la Radio sur les enjeux de réglementation, de développement et de distribution avec les instances concernées. Elle coordonnera le cas échéant ses actions avec les autres syndicats radiophoniques, notamment le SIRTI.

Anne Fauconnier débute sa carrière chez Bayard presse en tant que contrôleur de gestion, puis entame une collaboration avec Hachette Filipacchi en tant que directrice financière avant d’être nommée en 2007 secrétaire générale du pôle radio du groupe Lagardère : Europe 1, RFM et Virgin Radio.