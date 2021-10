Amazon Music dévoile le premier podcast Amazon Original français

"Le sucre. Il y en a partout. Je ne m'en rends plus compte car je suis devenue accro. J'en mange matin, midi et soir. Est-ce que c'est grave ? Ça peut. Mais surtout, je suis dépendante de mon coca zéro à table, de mes chips à l'apéro et du soja sur mon saumon et j'en ai marre. Il paraît que notre corps a besoin de 21 jours pour se déshabituer de quelque-chose. Je me suis donc fixée ce défi : passer 21 jours sans sucre. Et je compte bien me sevrer ! Tous les jours, je vous fais part de mes ressentis, de mes difficultés et de mes révélations lumineuses. Je suis heureuse de présenter ce premier challenge de 21 jours en exclusivité, sur Amazon Music" indique Pénélope Boeuf