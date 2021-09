Pénélope Bœuf lance une nouvelle collection de podcasts

Ensuite, " Crousti-People , le podcast qui parle de célébrités, sans se la péter…". Là aussi, en 3 minutes, Pénélope racontera l’histoire de personnalités qui ont marqué les esprits, pour se cultiver vite, et bien. Les textes sont signés Anouk Krief. Ce podcast sera accessible dès ce 4 octobre, trois fois par semaine. Ajoutons, " Crousti-Book , le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook !". Même principe : en 3 minutes, Pénélope résumera, trois fois par semaine, les plus grands romans de la littérature française et étrangère pour se cultiver vite, et bien. Les textes sont signés Sophie Astrabie. parution annoncée : le 11 octobre. Enfin, " Crousti-History , le podcast qui vous raconte les histoires de l'Histoire !" mettra en avant les plus grands événements qui ont marqué l’Histoire, trois par semaine et en 3 minutes, dès le 18 octobre prochain grâce aux textes d'Anouk Krief