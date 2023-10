Alouette reçoit Calogero

Artiste incontournable de la scène musicale française depuis plus de vingt ans, Calogero, auteur, compositeur et interprète, est de retour avec son 9 album intitulé "A.M.O.U.R", une relecture du schéma classique des relations amoureuses. Ce nouvel opus comporte 11 titres dont "Le Hall des départs" en duo avec Marie Poulain. Avant sa tournée, dès janvier 2024 qui passera notamment par Bordeaux, Nantes, Tours, Rennes, La Roche-sur-Yon ou encore Poitiers, Calogero sera en direct ce mardi 10 octobre, de 7h à 9h, sur Alouette, première radio régionale de France.

Les meilleurs moments de cette émission seront à retrouver sur les réseaux sociaux de la radio et sur alouette.fr.