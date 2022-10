Pour ce "Live Alouette Vendée", Alouette a convié au Vendéspace Malo’, Christophe Willem et Zazie, Kendji Girac, Feder, Hyphen Hyphen et Boris Way. La station convie 5 000 de ses auditeurs à applaudir ces artistes. Ils peuvent d'ores et déjà gagner l’une des 1 000 premières places offertes par le département de la Vendée sur alouette.fr ou envoyant "L.I.V.E" par SMS au 7 10 36.

Le concert se déroulera le 22 octobre prochain...