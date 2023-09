Alliance Digitale met à jour son panorama de l'audio digital

Ce panorama de l'audio digital offre une vue d'ensemble complète des différents médias audio, y compris les plateformes, les live radios, les webradios, les podcasts natifs et replays, ainsi que les nouveaux contenus audio émergents. De plus, il récapitule les formats audio disponibles, met en avant les dernières innovations dans le domaine et répertorie les régies publicitaires et les acteurs technologiques clés qui soutiennent cette offre variée.

"Cette mise à jour du panorama de l'audio digital représente un pas significatif vers une meilleure compréhension de cet écosystème dynamique déjà très plébiscité par les marques. Nous sommes fiers de contribuer à fournir aux professionnels du marketing et aux annonceurs une vision simple et claire de l'audio digital en France" a expliqué Nicolas Thorin, Associé & Dirigeant chez Audion.