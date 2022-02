Acast : nouvelle signature avec Public Sénat

"Un podcast de décryptage sur le vote des Français est une très belle opportunité pour diversifier notre offre de contenus, en cohérence avec notre ligne éditoriale. Cela nous permet de toucher un public différent, dans un format moderne et ambitieux. Nous sommes ravis de proposer ce podcast, grâce au soutien d’Acast pour son hébergement et sa bonne diffusion, et souhaitons jouer notre rôle civique, pendant cette campagne présidentielle, en prenant du recul sur l'actualité et en aidant le public, y compris les plus jeunes, à comprendre les enjeux politiques" selon Elise Colette, directrice adjointe au numérique pour Public Sénat.