ACTIV lance "La radio des Verts"

Sainté Inside, communauté fidèle supportrice des Verts très active sur les réseaux sociaux et ACTIV se sont également rapprochées pour diffuser l’émission "ACTIV Sainté Inside Club". Animée par Sainté Inside et quelques communautés amies, cette émission d’une heure dédiée aux Verts est multi-rediffusée sur la webradio et proposée également en podcast sur activradio.com et sur toutes les plateformes comme Apple, Spotify, Deezer…