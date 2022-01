ACPM : les podcasts les plus écoutés en décembre

Le réseau "Choses à savoir" conserve sa puissance durant ce mois de décembre en plaçant deux de ses podcasts dans le Top 15 : "Culture générale" toujours à la première place avec 1 210 354 téléchargements depuis la France et "Sciences" à la dixième place avec 310 433 téléchargements. Sur le podium, on retrouve le podcast "Transfert" de Slate avec 745 377 téléchargements et "Code source" le podcast du quotidien Le Parisien avec 575 464 téléchargements.Dans ce Top 15, on remarque la présence de 3 podcasts de Binge Audio : "Le Coeur sur la table", "Programme B" et "Les Couilles sur la tables".Une partie des résultats est accessible ci-dessous. La totalité est LÀ