7 451 000 auditeurs pour les trois radios du groupe Lagardère

En progression continue depuis l’installation de sa nouvelle grille en septembre dernier, Virgin Radio rassemble 2 435 000 auditeurs chaque jour soit 4.5% d'audience cumulée. Avec l’un des réseaux les plus développés de France, Virgin Radio "renforce sa proximité auprès de ses auditeurs, qui sont de plus en plus fidèles aux programmes locaux proposés entre 16h et 20h (Progression de 0.2 point de part d’audience en 1 an)".

Virgin Radio reste la deuxième station musicale en audience cumulée sur les 25-49 ans en journée (5h-24h) et devient la deuxième station musicale en local sur sa tranche 16h-20h.

Chaque matin, entre 7h et 10h, le « Virgin Tonic » emmené par Camille Combal réveille 1 401 000 auditeurs.

Pour Laurent Guimier, Vice-PDG d’Europe 1, RFM, Virgin Radio: "Le contexte global difficile du média radio depuis janvier valide notre projet d’accélérer la transformation des trois médias Europe 1, RFM et Virgin Radio. Nos équipes sont mobilisées pour réinventer l’information à la radio, la prescription de la musique et l’échange avec le public."