67% des jeunes de 8 à 18 ans apprécient écouter des contenus audio

Selon les résultats de l’étude menée par Unique Heritage Media, les supports audio semblent présenter des vertus plus inclusives et démocratiques, par rapport aux supports papier, notamment sur le terrain des catégories socioprofessionnelles et du genre de l’enfant. Du point de vue des catégories socioprofessionnelles : alors que les enfants issus de familles CSP - semblent moins enclins à la lecture que les enfants issus de familles CSP+, puisqu’ils comptent le double de non lecteurs (20 % chez les CSP - contre 12 % chez les CSP+), cette distinction s’efface pour les contenus audio. Ainsi, la part de consommateurs assidus de contenus audio est quasi-identique dans toutes les catégories socioprofessionnelles.

Comme du point de vue du genre : le clivage fille-garçon est net dans les goûts de lecture. La moitié des garçons (50%) préfèrent les livres graphiques contre à peine le tiers des filles (31 %), alors que ces dernières sont deux fois plus nombreuses que les garçons à préférer les livres classiques (45 % versus 20 %). Le clivage est en revanche inexistant pour l’écoute. On constate exactement le même pourcentage de filles et de garçons préférant le format audio à tout autre support.