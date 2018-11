4 423 000 auditeurs pour franceinfo

À noter la performance du "5h/7h" de Lucie Barbarin, meilleure audience depuis 5 ans, avec 843 000 auditeurs chaque jour et 1.6% d’Audience Cumulée (+0.2 point). La matinale de Marc Fauvelle (7h/9h30) est en progression par rapport à la fin de la saison dernière avec 4.1% d’Audience Cumulée soit 2 238 000 auditeurs quotidiens (+14 000). Le "8h30 Fauvelle / Dély" est aussi en hausse sur une vague avec 1.4% d’Audience Culmulée et rassemble chaque jour 759 000 auditeurs (soit une augmentation de 21 000 auditeurs).

franceinfo réalise également sa meilleure part d’audience depuis 7 ans sur une vague de rentrée, avec 3.9% Part d'Audience et voit sa durée d’écoute moyenne augmenter de 3 min pour atteindre 64 min.