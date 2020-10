38 000 auditeurs quotidiens pour Pyrénées FM

Les résultats indiquent un auditoire régulier de près de 38 000 auditeurs réguliers quotidiens et également de plus de 70 000 auditeurs/semaine, l'auditoire global de la station étant supérieur à 108 000 auditeurs. Ces chiffres sont les plus importants, jamais obtenus par la radio depuis sa création en 2005. Créée et toujours dirigée par Jean Clergue, ancien Cadre de TDF, Pyrénées FM doit son succès, au remarquable travail d'une équipe de professionnels passionnés, animée par Marc Mollier responsable de l'antenne.

Le contenu des programmes est essentiellement basé sur la proximité avec l'auditeur, les directs, les reportages sur le terrain, l'information locale, régionale et plus récemment une émission en direct consacrée aux sports régionaux.