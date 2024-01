2023 : une année record sur le digital pour RMC

L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias a publié les résultats de la diffusion digitale des radios en France pour le mois de décembre 2023. Cette nouvelle étude comptabilise l’ensemble des écoutes live. Ces résultats dressent le bilan de cette année passée et soulignent "les très belles performances de RMC. Que ce soit à travers le live digital ou ses radios événements (100% Terre Battue, 100% Route, Coupe du monde de rugby...), RMC a réalisé une année record".En décembre 2023, RMC a été la deuxième radio de France la plus écouté sur le Web avec 21 512 821 d'écoutes actives depuis la France grâce à un seul flux pour une DEA moyenne supérieure à 35 minutes. Altice Media a généré plus de 23 millions d'écoutes actives avec seulement 3 flux (lire ICI ).