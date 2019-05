123 IM : prise de participation dans le capital du Groupe 1981

Grâce au soutien de 123 IM, le groupe 1981 entend continuer sa croissance organique et externe et va faire bénéficier à ses trois nouvelles radios de son modèle d’organisation qui valorise la structure artistique et rédactionnelle propre à chaque radio et son format original. Avec ce modèle, le groupe 1981 est devenu le premier opérateur radiophonique indépendant avec des résultats solides et va permettre à Oui FM de poursuivre son développement.

Le groupe 1981attire deux millions d’auditeurs quotidiens avec ses dix radios : BlackBox, Forum, Latina, Oui FM, Radio Life, Radio Collector Swigg, Wit FM, Vibration et Voltage.