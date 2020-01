50

Les Français accèdent en priorité à l’information par la télévision (48%) et Internet (32%), les deux médias qu’ils jugent les moins crédibles. La radio (50 %) recueille toujours le plus de confiance, la presse écrite (46 %) et la télévision (40 %) gagnent deux points, alors qu’Internet (23%) atteint son plus bas niveau de crédibilité.