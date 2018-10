40

Un rapport parlementaire préconise 40 recommandations avant la nouvelle loi, prévue en 2019, dans le cadre d'une réforme de l'audiovisuelle. Objectifs : encadrer davantage les plates-formes comme Netflix ou supprimer la publicité sur Radio France et France 5. Un montant de 100 M€, via les recettes de la redevance élargie, seraient affectées à Radio France et France 5 en guise de compensation.