Après Bordeaux (le 5 juin) et Nantes (le 4 juillet), le RadioTour pour sa 3e étape s'installera à Marseille, le temps d'une journée, le 26 septembre. L'équipe du Salon de la Radio et de l'Audio Digital prépare le contenu de cette journée qui se déclinera sous la forme de conférences et de tables rondes.