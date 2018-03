22

Le groupe Sipa Ouest France (Hit West, Cristal et Océane) a concrétisé une prise participation à hauteur de 22%, dans le capital d'Alouette, sa concurrente basée aux Herbiers qui diffuse via 43 fréquences sur 15 départements. Bertrand de Villiers reste l’actionnaire majoritaire et conserve la totale gouvernance de la station.