franceinfo : un nouveau podcast avec patrice Gélinet

Patrice Gélinet embarque les auditeurs à la découverte de ce qui fut la conspiration la plus célèbre de l'histoire du 1er Empire. Le 23 octobre 1812, le général républicain Claude-François Malet essaye de prendre le pouvoir à Paris en annonçant la mort de Napoléon alors en Russie.

Dans cet épisode hors-série des "Infox de l’Histoire", on plonge au cœur de cette tentative de coup d’État du général Malet et ses mécanismes de désinformation décortiqués par Patrice Gélinet et son invité, Jacques-Olivier Boudon, historien.