franceinfo partenaire officiel du Ballon d’or 2019

Le 21 octobre, Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de L’Équipe sera l’invité de la matinale de Marc Fauvelle. A cette occasion, il dévoilera la liste des joueurs sélectionnés dans la course au Ballon d’or 2019. Une semaine avant la 64e édition du Ballon d’or, franceinfo et France Football inviteront auditeurs et lecteurs à venir rencontrer le footballeur Didier Drogba, ambassadeur du Ballon d’or 2019 et présentateur de la cérémonie de remise des prix.

Le 2 décembre, franceinfo sera en édition spéciale à partir de 21h depuis le théâtre du Châtelet pour suivre en direct la remise des prix de la 64e édition du Ballon d’or. Et dès le lendemain, l’entretien exclusif avec le lauréat du Ballon d’or 2019 sera à découvrir dans la matinale de franceinfo.