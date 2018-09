franceinfo décline une chronique en événement

Cet événement, à hauteur d’homme, a pour ambition d’accompagner le grand public dans les mutations du monde du travail, en s’intéressant aux secteurs spécifiques à la région Hauts-de-France. Conseils concrets et utiles, nouvelles compétences, retours d’expériences, parcours professionnels… Les auditeurs de franceinfo pourront rencontrer des DRH, des entrepreneurs, des PDG et des salariés de grandes entreprises et d’acteurs du secteur comme Damart, La Redoute, EuraTechnologies, Toyota ou encore le Grand port maritime de Dunkerque… pour mieux comprendre les évolutions du marché du travail dans cette région. Cette soirée sera accompagnée d’une programmation spéciale à suivre toute la journée du mercredi 10 octobre sur l’antenne de franceinfo et sur franceinfo.fr.