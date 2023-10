franceinfo accompagne les auditeurs dans l’optimisation de leur budget

Comment bien se nourrir sans se ruiner ? Comment réduire sa consommation énergétique ? Comment faire des économies ?... Les auditeurs ont rendez-vous le mercredi 25 octobre à 18h, à l’auditorium du Quarante à Laval. Une opération intelligente avec, dès 18h, des tables rondes et conseils puis, à partir de 19h30, des échanges et dialogues entre le public et les intervenants.

Introduite par Fanny Guinochet, la soirée se terminera avec Germain Treille rédacteur en chef France Bleu Mayenne. Lors de ce premier rendez-vous à Laval, l'équipe de franceinfo proposera aussi une discussion autour du thème "Seconde main, tendance et bénéfices".