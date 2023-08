eStat Podcast : les replays les plus populaires en juillet

En juillet, selon eStat Podcast, France Inter est la radio française qui enregistre le plus grand nombre d'écoutes ou téléchargements : 37 486 000. Elle est suivie par France Culture (27 373 000), RTL (23 564 000), RMC (23 313 000) et Europe 1 (13 971 000 ).

En juillet, "L'After Foot" (RMC) a été l'émission la plus téléchargée en France : 15 643 000 écoutes et/ou téléchargements. Suivent "Les Grosses têtes" (RTL) avec 10 875 000 et "Hondelatte raconte" (Europe 1) avec 7 793 000...