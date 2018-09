Yacast fait le bilan de la rentrée radio

Yacast analyse les programmations musicales de 11 radios (NRJ, Skyrock, Fun Radio, Virgin Radio, RFM, Chérie, M Radio, Nostalgie, Rire & Chansons et Mouv'). Quatre critères sont ici pris en compte : la part de la musique à l'antenne, le nombre de nouveautés, de titres récurrents ou de titres Golds et l'univers de concurrence et l'évolution du format. Exemple à NRJ : la part de la musique est la plus importante (74%) entre 10h et 16h. Entre 09h et 16h, c'est aussi le moment où la radio joue le plus de nouveautés. La part de la programmation commune entre NRJ est de 42% avec Fun Radio, de 38% avec Virgin Radio et de 16% avec Skyrock. Sur NRJ, le genre "Rap" a conny une hausse de + 5.2% contre - 3.6% pour le genre "Groove RnB.