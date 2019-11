Webradio : NRJ s'associe à l'influenceur JayMax VI

Humoriste Youtubeur à l’origine et passionné de musique, il se lance comme un défi dans l’univers musical. Il chante et interprète notamment "Bye Bye" et "Bolingo" et son dernier clip "Marier" a déjà réalisé plus de 800 000 vues sur Youtube. Dans le cadre de ce partenariat, NRJ est fière de proposer une nouvelle webradio NRJ by JayMax VI : "Le talentueux JayMax VI prendra le contrôle de la webradio et aura carte blanche pour programmer ses titres préférés" explique la station.

NRJ Group est le premier groupe radio privé de radios digitales en France avec 31.2 millions de sessions d’écoutes actives sur ses radios digitales.