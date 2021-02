Web : record d’audience historique pour les sites de cuisine

En ce mois de couvre-feu, de vacances scolaires et de fêtes de Noël, les sites et applications liés à la cuisine ont rassemblé 40.6 millions de visiteurs uniques, en progression de 5% par rapport à décembre 2019. 6 Français sur 10 (64.8%) ont ainsi visité cet univers. Parmi eux, 80% ont utilisé leur mobile.

Avec plus de 11 millions de visiteurs uniques, le mercredi 23 décembre a été la journée la plus fréquentée sur les sites et applications de recettes et de gastronomie. Cette catégorie a ainsi enregistré son record historique (versus 9.5 millions en moyenne chaque jour de décembre).