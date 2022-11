Virgin Radio : une émission spéciale avec Marlène Schiappa

Guillaume Genton et Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative ; consacreront 3 heures d’antenne à la protection des femmes face aux violences, à toutes les violences… Sexistes, sexuelles, psychologiques, intrafamiliales, conjugales… Aujourd’hui encore, en France, 1 femme meurt tous les 3 jours, tuée par son compagnon.

Tout au long de la soirée, les auditeurs auront "une totale liberté d’expression" pour témoigner et poser leurs questions à Marlène Schiappa, accompagnée de Maître Isabelle Steyer, avocate pénaliste spécialiste du droit des femmes et des enfants victimes de violences.