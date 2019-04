Virgin Radio lance "La Nouvelle Scène Virgin Radio"

Pour la première fois en France, "la radio Pop Rock Electro" réunit Angèle, Eddy de Pretto, Clara Luciani, Hoshi, The Pirouettes et Tim Dup pour un événement unique. Virgin Radio offre à ses auditeurs la possibilité de vivre une expérience musicale originale, mêlant chansons à textes et performances lives inédites. "À leur façon, ces artistes de talent, pour la majorité découverts sur Virgin Radio, ont dépoussiéré le paysage musical français avec des univers singuliers, plébiscités par le public" explique la radio.