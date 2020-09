Vers une démarche durable pour le Groupe MontBlanc Medias

Dans cette démarche durable et de plus en plus décarbonée, le Groupe MontBlanc Medias engage ses collaborateurs et accompagne ses auditeurs, fans, partenaires et clients sur 3 plans. D'abord sur sa grille, Radio Mont Blanc renforce son rôle de média d'information locale et de radio musicale avec un rôle encore plus contributif dans ses contenus. Créer des connexions entre les différents publics à travers des rendez-vous de service pour plus de proximité et d'intérêt collectif durable, des rendez-vous autour du "made in local", des découvertes locales et régionales, la parole aux gens du territoire et aux grands acteurs.