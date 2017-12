Une webradio de Noël de pour Nostalgie Belgique

Nous ne sommes pas aux Etats-Unis où, il faut l'avouer, on frise souvent l'overdose de musiques de Noël durant cette période. Pour autant, une programmation enguirlandée de quelques tubes rappelant la thématique de Noël est toujours très appréciable, notamment durant cette semaine qui précède l'arrivée de cette fête.Nostalgie Belgique propose depuis quelques jours un flux dédié à "toutes vos musiques préférées de Noël, des mélodies immuables pour préparer votre sapin ou décorer votre maison". " Nostalgie Christmas ". C'est l'appellation de cette webradio "100% chansons de Noël". À écouter en boucle pendant les fêtes et le soir du réveillon, via l'application ou via le site de Nostalgie.