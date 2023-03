Une nouvelle webradio dans l'offre de Radio Nova

Du rocksteady de Ken Boothe, de Phyllis Dillon ou d’Alton Ellis au reggae digital de Biga*Ranx, Soom T ou Pupajim, avec "Nova Reggae", les auditeurs vont embarquer dans le train des mille et un riddims. "Un lancement que l’on a tenu à faire coïncider avec l’anniversaire de la naissance de Lee “Scratch” Perry, le producteur jamaïcain cinglé, possédé et pionnier qui a façonné le dub et révolutionné le reggae, un virtuose que nous célébrions lors de son décès en 2021 et qui aurait eu 87 ans ce lundi 20 mars" explique Nova. Nova Reggae rejoint Nova Soul Nouvo Nova ou Nova Classics , venant compléter une liste de webradios encore destinée à s’agrandir bientôt...