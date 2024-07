Radio Nova signe sa meilleure saison depuis 5 ans

Les résultats parus hier matin créditent en effet Radio Nova d'une audience cumulée de 351 000 auditeurs par jour, soit + 18% versuss avril-juin 2023 et + 6% par rapport à la vague précédente. Radio Nova réalise également deux records toutes radios confondues : une durée d'écoute en hausse de près de 43% pour atteindre 80 minutes et un quart d’heure moyen en hausse de 66,7% sur un an.

"En 2024, Radio Nova reste la promesse d’un Grand Mix métissé, déconstruit, divers, pluriel et ouvert d'esprit, porteur d’un son et d’un ton unique en France et dans le monde" souligne la radio dans un communiqué.